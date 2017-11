Detecten una explosió al darrer lloc on es van tenir notícies del submarí

L'Armada argentina va assegurar que es va registrar un «esdeveniment anòmal singular, curt, violent i no nuclear consistent amb una explosió» a la zona en la qual el submarí argentí ARA San Juan va desaparèixer fa vuit dies a l'oceà Atlàntic amb 44 tripulants a bord. Segons el capità de navili Enrique Balbi, l'ambaixador de l'Argentina a Àustria, Rafael Grossi, expert nuclear, va assenyalar en una comunicació amb el Govern que el dia 15 de novembre hi va haver una «anomalia hidroacústica» a la zona en la qual es va tenir comunicació per última vegada amb el submergible.

Dilluns passat, el capità de navili Gabriel Galeazzi va explicar que el mateix dia que va desaparèixer, el submarí havia comunicat que havia patit una avaria elèctrica a les seves bateries, fet que, segons va dir en aquell moment la força argentina, no tindria per què haver afectat el funcionament del submarí.

Balbi va demanar «prudència» per «respecte als familiars» i va afirmar que «fins no tenir certeses o altres indicis» es continuarà amb «l'esforç de recerca del submarí i els 44 tripulants», en el qual estan participant fins a 13 països.

Segons es va avançar dimecres 15 de novembre, tot just tres hores després de perdre la comunicació amb el submergible, es va detectar una «anomalia hidroacústica» o «soroll» a prop d'on es va detectar per última vegada la seva ubicació, a la zona del golf de San Jorge, a 432 quilòmetres de la costa de la Patagònia argentina.

Després d'obtenir aquesta informació i fer una anàlisi als EUA, es va determinar avançar en aquest «indici oficial», de manera que durant la matinada es van desplaçar fins a la zona diverses unitats de diferents nacionalitats per intentar localitzar el submarí, quelcom que a l'hora de tancar aquesta edició no s'havia aconseguit.

Paral·lelament, l'Organització del Tractat de Prohibició Total de Proves Nuclears va informar també d'«un senyal inusual a les rodalies de l'última posició coneguda del submarí argentí». Dues estacions hidroacústiques van detectar «un event impulsiu subaquàtic». L'organització va explicar en un comunicat que les seves dades «s'han posat a disposició de les autoritats argentines per donar suport a les operacions de recerca en curs».

Per part seva, la dona d'un dels 44 tripulants del submarí va dir sentir-se «enganyada» perquè l'Armada no va informar fins ahir de la suposada explosió ocorreguda a la zona on va ser localitzat per última vegada. «No van donar cap explicació, segons ells ho saben ara, però com ho han pogut saber ara?», va assenyalar Itatí Leguizamón, dona de l'operador de radar Germán Oscar Suárez, a la base naval de Mar del Plata, província de Buenos Aires, a on hauria d'haver arribat el vaixell dilluns passat i on romanen des del cap de setmana els familiars dels tripulants del submarí.

La dona d'un altre tripulant del submarí va assenyalar que, encara que les famílies esperaven notícies amb «esperança», els mariners «no tornaran mai més». «No ens ha quedat sant per resar ni ningú per demanar. No sé si hi ha un destí marcat per a cada un. Hi ha gent que no creu en això, no van tornar i no tornaran mai més», va explicar Jessica Gopar, dona del cap principal Fernando Gabriel Santillian.

«Jo vaig arribar a la base de casualitat a deixar un cartell amb un missatge d'esperança perquè m'havia negat a venir per l'angoixa. I quan vam arribar i algú va fer així amb la cara (negant), el primer que vaig pensar és que tots estan morts», va destacar la dona, que va aclarir que «tenia males sensacions» i se li han confirmat.

Gopar, mare d'un nen que va fer fa uns dies un any, va recordar que l'última vegada que es van veure amb el seu marit es van dir que es tornarien a reunir «molt aviat» i celebrarien l'aniversari del seu fill.