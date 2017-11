Detenen un home per abusar sexualment de dues alumnes a Estepona

Un home de 64 anys i nacionalitat britànica va ser detingut per la Policia Nacional a Estepona (Màlaga) acusat d'abusos sexuals a dues alumnes menors d'edat quan els impartia classes en una acadèmia de la localitat. La investigació va començar arran de la denúncia de les mares de dues menors que manifestaven que les seves filles estaven rebent classes d'anglès en una acadèmia del municipi i que podrien estar patint tocaments i abusos per part del seu professor d'anglès. L'investigat hauria convençut els pares de les víctimes de la conveniència de fer classes a dues alumnes els divendres a la tarda -el dia en què no hi havia professorat ni alumnat a l'acadèmia-, ja que, segons apuntava, era millor horari i impartiria millor les seves lliçons. Durant la investigació s'han practicat dos escorcolls, un a l'acadèmia i un altre al domicili de l'arrestat, on es van intervenir diferents suports i materials informàtics amb continguts pedòfils.