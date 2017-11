Julián Sánchez Melgar, nou fiscal general de l'Estat

El Consell de Ministres aprovarà aquest divendres la proposta d'escollir el jutge Julián Sánchez Melgar com a nou fiscal general de l'Estat en substitució de José Manual Maza, mort dissabte passat de manera sobtada mentre era de viatge a Buenos Aires.

Sánchez Melgar treballava actualment de jutge del Tribunal Suprem, feina que ha ocupat durant els darrers 15 anys.

De perfil conservador, el nou fiscal general de l'estat va destacar per haver sigut un dels ponents de la denominada 'doctrina Parot', suspesa pel Tribunal dels Drets Humans d'Estrasburg, i que buscava el compliment íntegre de les penes de presó per als condemnats per terrorisme i altres delictes greus.