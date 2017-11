Scotland Yard no localitza "cap sospitós ni proves de trets ni víctimes" en l'inicident a Oxford Circus

La policia de Londres, Scotland Yard, ha informat en un comunicat que no ha localitzat "cap sospitós, ni proves de trets ni víctimes" a l'estació d'Oxford Circus, desallotjada aquest divendres a la tarda després d'un "incident" en què els agents han respost com si es tractés d'una possible alerta terrorista. "Els agents continuen treballant a la zona", ha dit la Metropolitan Police. La policia ha demanat als ciutadans que es quedin dins dels edificis si ja són dins i que abandonin la zona si són al carrer.