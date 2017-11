Pressionen Schulz perquè formi govern amb Merkel a Alemanya

Les tensions per la crisi política alemanya recauen sobre el líder socialdemòcrata, Martin Schulz, la determinació del qual a deixar que la seva formació es regeneri a l'oposició xoca frontalment amb les pressions perquè ofereixi la clau de la governabilitat a Angela Merkel. Schulz es va convertir ahir en el cinquè líder al que ha rebut aquesta setmana el president del país, Frank Steinmeier, a la recerca d'una solució a la situació creada per la ruptura de negociacions entre el bloc conservador de Merkel, els verds i els liberals. La cita era entre coreligionaris, encara que tots dos polítics parteixen de posicions oposades: Schulz ha rebutjat entrar en una altra gran coalició i aposta per noves eleccions, mentre que el president ha instat tots els partits a «reflexionar» per facilitar la formació d'un govern, sense esmentar la possibilitat de repetir els comicis. La reunió va durar una hora i quart, més que les anteriorment mantingudes aquests dies.