Retiren l´informe dels detectius sobre la denunciant de la violació a Pamplona

La defensa d'un dels cinc imputats en el judici per la violació grupal als Sanfermines de 2016 va retirar l'informe encarregat a uns detectius privats sobre el comportament de la jove a les xarxes socials, que, amb gran polèmica social, havia estat admès com a prova documental.

En la novena sessió del judici que se celebra a la Secció Segona de l'Audiència de Navarra, l'advocat del militar processat, Juan Canales, va retirar l'informe que contenia un seguiment a les xarxes socials de la denunciant i al qual es va incorporar després una fotografia, que sí que es manté en la causa. En aquesta fotografia es veu una samarreta amb la frase «Facis el que facis, treu-te les calces», popularitzada per una concursant d'un programa de televisió.

Sobre aquesta fotografia van parlar, en la seva declaració per videoconferència com a testimonis de les defenses, dos detectius, els quals van qualificar de «perfecta i completament legítima» la forma en què la van obtenir d'Instagram, segons un dels advocats dels processats, Agustín Martínez Becerra.

Per altra banda, l'agent de la Policia Municipal que va prendre declaració a la jove va assegurar que la denunciant sabia que els acusats van gravar els fets, però no ho va fer constar a la denúncia. El fet que la jove sabés que l'estaven gravant no apareixia en el sumari del cas.