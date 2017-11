Un mort i 32 ferits en l'incendi d'un edifici a Granada

La Policia i el Cos de Bombers han iniciat una investigació per intentar determinar la causa de l'incendi originat aquesta matinada en un edifici del carrer Sant Joan de Granada en què ha resultat morta una dona d'uns 70 anys i 32 persones ferides, 3 menors, per inhalació de fum.

Un portaveu de la Policia Local ha informat a Efe que el foc es va originar cap a les 5.20 hores d'aquesta passada matinada a la planta inferior de l'immoble i que va afectar inicialment a la zona del portal, el que ha dificultat les tasques d'evacuació.

El foc a l'edifici, ubicat al número 3 del carrer Sant Joan de Letrán i de set altures, s'ha estès al llarg de sis plantes i ha deixat "calcinades" les tres primeres i "destruïda" la primera, ha detallat el portaveu. Atès que el foc es va originar en una planta inferior i va anar "pujant" al llarg de l'immoble, els veïns han hagut de ser rescatats amb escales a través de terrasses, balcons i finestres i fins i tot, segons el portaveu policial, alguns d'ells han saltat a una piscina de la urbanització interior.

La dona morta, d'uns 70 anys, vivia a la tercera planta al costat del seu marit, que sí que ha pogut fugir de l'incendi.

Els bombers han hagut d'anar comprovant pis a pis que no havies més persones atrapades en les diferents habitatges, per al que fins i tot han hagut d'enderrocar portes d'entrada.

Una vegada que concloguin les tasques de refresc i ventilació, a més d'investigar les possibles causes del foc, avaluaran des del punt de vista tècnic com ha afectat l'estructura de l'edifici.

Segons la Policia Local, que ha assegurat que l'incendi ha tingut "unes dimensions impressionants" i que en originar a la zona del portal es va convertir en una mena de "ratera", l'Ajuntament té previst reallotjar els veïns afectats, que no podran tornar de moment a casa seva.

Carmen García, veïna de l'edifici incendiat, ha explicat als periodistes que, sobre les 5.20 hores, va percebre "un baluern molt fort", que va sortir a veure què passava i que va començar a alertar a la resta d'inquilins. "No podia sortir per la porta perquè la clau no girava, s'havia quedat encallada, vaig veure foc per la zona de les escales, vaig saltar al pati i vaig cridar", ha relatat García, que ha vist com s'anaven cremant les plantes i com saltava des de la finestra algun veí.

Fonts sanitàries han detallat per part seva que en total s'ha traslladat a 32 pacients, tots ells de caràcter lleu, per inspiració de monòxid de carboni.



Un altre mort en un incendi a Còrdova



Una altra persona ha mort en produir un incendi en una casa a la localitat cordovesa d'Adamuz, segons han informat a Efe fonts del Servei d'Emergències 112.

Segons el 112 un particular ha avisat a les 7:40 hores d'avui al Telèfon d'Emergències d'un incendi en un habitatge d'una planta de la localitat cordovesa.

Fins al lloc s'han traslladat -activados pel centre coordinador 112- efectius del Parc Comarcal de Bombers de Montoro, Guàrdia Civil i els serveis sanitaris de l'Empresa Pública d'Emergències Sanitàries.

Fonts de l'Institut Armat han confirmat la mort d'una persona que ha estat trobada a l'interior de la casa, sense que de moment hagi transcendit sexe ni edat de la víctima.