El pitjor atac de la història d'Egipte deixa almenys 270 morts en una mesquita

Egipte ha patit el pitjor atemptat terrorista en la seva història recent contra una mesquita freqüentada per sufís al nord de la península del Sinaí, que ha causat la mort, almenys, de 270 persones i un centenar de ferits. L'atemptat va tenir lloc aquest divendres quan els atacants -una quinzena- van col·locar artefactes explosius de fabricació casolana al voltant de la mesquita Al Rauda, ??situada a Bear a Abd, a l'oest d'Al-Arish -capital del nord del Sinaí- i els van fer detonar a la sortida dels fidels de l'oració de divendres, dia sagrat per als musulmans, segons han explicat fonts de seguretat egípcies.

Després de les explosions terroristes van començar a disparar a les persones que intentaven escapar de la mesquita en un atac, ha afirmat la font, que ha apuntat que les primeres ambulàncies que van arribar a la zona també van ser atacades pels radicals.

En l'atac "aproximadament hi ha 270 morts i 90 ferits", va dir l'alcalde de la localitat, Nasral·là Mohamed, en declaracions a la televisió estatal egípcia, mentre que la Fiscalia General i mitjans oficials xifren en 235 les víctimes mortals i en 109 els ferits en l'atemptat, el més mortífer de la història recent d'Egipte.

Segons imatges i vídeos difosos a les xarxes socials, es mostra una filera de cossos alineats i ensangonats a l'interior de la mesquita.

La pàgina de Facebook de la Unió de les Tribus del Sinaí (UTS) ublicó fotos del funeral, que va començar fa poc, de les víctimes de l'atac, i va xifrar, fins al moment, en 300 els "màrtirs" de l'atemptat, que encara no ha estat reivindicat per cap grup extremista. Segons la font, entre els morts hi ha almenys 25 nens, així com sis membres d'una mateixa família, i d'altra banda, tres germans.

Aquesta agrupació va indicar a diversos mitjans que els terroristes "han triat aquest moment (per a l'atac) pels preparatius de l'aniversari del profeta Mahoma, que serà el proper 30 de novembre, i van triar aquest lloc perquè és un centre de educació en contra de la ideologia extremista ".

En un comunicat, la UTS va adduir que els terroristes van tancar "les portes de la mesquita i van matar a tots els que resaven", i ha afirmat a més que després de l'arribada de les ambulàncies a la zona, "un grup amagat de terroristes van disparar i van fugir" .

Els ferits han estat traslladats a diferents hospitals a Al-Arish, i altres al Caire, segons ha dit una font de seguretat a Efe.

La presidència egípcia ha declarat tres dies de dol nacional per les víctimes de l'atac a la mesquita, i desenes de líders mundials han condemnat aquest acte, com va afirmar en un comunicat el president nord-americà, Donald Trump, que l'ha titllat de "covard".

Poques hores després de l'atemptat, el president egipci, Abdelfatah Al Sisi, va prometre en una al·locució transmesa per la televisió estatal que les Forces Armades i la policia "es van a venjar pels nostres fills per recuperar l'estabilitat, i anem a respondre a aquest acte amb una força brutal ".

D'altra banda, Mohammad Gomaa, analista del Centre d'Estudis Polítics i Estratègics Al-Ahram, va dir a Efe que "el discurs d'Al Sisi està pensant per als egipcis i no per a l'exterior, amb la finalitat d'aixecar la moral", i per fer veure als egipcis que "la forces de seguretat tenen la situació controlada".

D'acord amb la televisió oficial egípcia, Al Sisi ha ordenat el pagament de 200.000 lliures egípcies (uns 11.300 dòlars) a les famílies de les víctimes mortals, mentre que 50.000 lliures (uns 2.826 dòlars) aniran per a les famílies dels ferits.

A la província del Nord del Sinaí, on està vigent des del 2014 l'estat d'emergència, opera la branca egípcia del grup gihadista Estat Islàmic (EI), anomenada wilayat Sina, que s'ha atribuït la majoria dels atemptats ocorreguts en els últims anys en el país.

Les autoritats van imposar el toc de queda i un bloqueig informatiu total en aquesta regió del nord del Sinaí, i impedeixen als mitjans de comunicació locals i internacionals accedir a aquesta zona.