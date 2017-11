El conductor d´un autobús escolar dona positiu per consum de cocaïna

Un conductor d'un autobús de transport escolar va donar positiu en consum de cocaïna en un control de la Guàrdia Civil. En el moment de la prova, el xofer traslladava 29 menors al Centre d'Educació Infantil i Primària Díaz de Muñoz de Béjar (Salamanca). Els agents de Trànsit van procedir al control de la documentació de cinc autobusos que traslladaven menors per diferents rutes escolars fins al centre. L'operatiu formava part de la campanya de transport escolar prevista per la Direcció General de Trànsit des del dia 27 de novembre fins l'1 de desembre. Quan els agents de la Guàrdia Civil van tenir constància que el conductor responsable d'una de les rutes escolars havia donat positiu en drogues, va ser denunciat i l'autobús immobilitzat de forma immediata. El conductor, de 41 anys, realitzava en aquell moment una ruta per diferents pobles de la comarca.