La Fiscalia acusa «La Manada» d'una violació conjunta i coordinada

La Fiscalia va assegurar que els cinc joves andalusos acusats de violar una noia de 18 anys als Sanfermines de 2016 van actuar de manera «conjunta i coordinada», cosa que va deixar la denunciant «sotmesa» i «sense possibilitat de resistència». La desena sessió del judici, la primera a porta oberta, va servir a les acusacions per ratificar les seves conclusions i assenyalar la coherència de la noia en els seus testimonis i la seva inferioritat a l'hora de poder defensar-se.

Així, la Fiscalia va mantenir la seva petició de 22 anys i 10 mesos de presó per a cada un dels processats -que formaven part d'un grup que ells mateixos anomenaven «La Manada», penes que eleven la resta d'acusacions fins als gairebé 26 anys de l'acusació popular exercida pel Govern de Navarra. La fiscal va assenyalar que els cinc acusats, que van estar seriosos i tranquils, van actuar de manera «conjunta i coordinada», el que va deixar la denunciant «sotmesa» i «sense possibilitat de resistència» davant d'una agressió sexual en grup, oral, vaginal i anal.

De la mateixa manera, va considerar provat el delicte contra la intimitat pels vídeos que van gravar els acusats, i que tots ells són culpables del robatori del mòbil de la jove perquè el van conèixer i el van fer per deixar-la «indefensa».

El ministeri públic va assenyalar que els imputats no van demanar a la jove el seu consentiment per a les relacions sexuals i va afegir que la jove madrilenya va ser «humiliada i vexada» pels acusats, que es van valer no només de la seva superioritat física i numèrica sinó de les circumstàncies ambientals i del lloc escollit, de molt reduïdes dimensions. I en aquestes circumstàncies va rebutjar que s'exigeixi a la jove el comportament d'una heroïna o una resistència que podia haver-la posat més en perill.

Aquesta manca de relació prèvia la va portar a posar en valor la credibilitat subjectiva de la denunciant, així com la seva credibilitat objectiva, ja que «ha mantingut sempre la coherència» i el seu testimoni ha estat «ajustat, sense exageracions».

Es va referir als informes policials sobre els vídeos per a assenyalar que destaquen les paraules «imperatives» que dirigien a la jove, com «no cridis o xucla aquí», mentre que en ella s'aprecia una actitud «passiva, de bloqueig», «amb els ulls tancats, ni una mirada, ni una sola paraula» i algun gemec de «dolor».

Després va ser trobada en un banc en un carrer prop del portal per una parella que va testificar que es trobava «desconsolada, amb un plor molt amarg», imatge a la qual policies, psicòlegs o metges forenses afegeixen la de «nerviosa» i en «estat de xoc».

L'acusació particular, per la seva banda, va incidir que «no hi va haver consentiment en cap moment» per part de la jove, que en les seves declaracions va ser «precisa i consistent». L'advocat Miguel Ángel Morán va afegir que en ella «no hi havia ressentiment ni venjança» per denunciar una violació en grup falsa, i va al·ludir a «la intimidació i la por» que va sentir davant la superioritat física i numèrica dels acusats.

L'acusació popular de l'Ajuntament de Pamplona, que demana 25 anys i 6 mesos per a cada un, va retreure als imputats que la seva col·laboració ha estat «la justa» malgrat el que ells sostenen.