Un menor de 14 anys dispara amb una escopeta de balins contra vianants a Madrid

Un nen de 14 anys va prestar declaració ahir a la tarda davant la Policia Nacional acusat d'haver disparat amb una escopeta d'aire comprimit en almenys dues ocasions des de la finestra de casa seva a Madrid contra els vianants que passaven pel carrer ferint dos d'ells, encara que no de gravetat. Fonts de la Prefectura Superior de Policia de Madrid van assenyalar que ahir a la tarda va declarar el menor pels fets ocorreguts el passat 23 de novembre, dia en què segons la denúncia interposada per dos afectats, una persona va disparar perdigons des d'una finestra. A un dels denunciants li va causar ferides lleus i l'altre més profundes, encara que no de gravetat. Dos dies després dels fets, el 25 de novembre, agents de la Policia Judicial de la Comissaria d'Hortaleza van localitzar el presumpte agressor, que va resultar ser un nen de 14 anys, en la casa del qual es va localitzar una carabina (una arma similar a una escopeta de caça) amb diversos balins. Els agents van requisar l'arma i la munició i les factures de compra de tot aquest material, i finalment van citar el jove per a ahir a la tarda. El seu testimoni, més els parts de lesions dels dos afectats que van presentar les seves denúncies determinaran si s'han de prendre mesures contra el jove.