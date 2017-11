El ministre d´Hisenda de Mèxic dimiteix per ser candidat a la Presidència

El prestigiós economista i advocat José Antonio Meade va deixar el seu càrrec com a ministre d'Hisenda de Mèxic per anunciar formalment la seva intenció de ser el candidat de l'oficialista PRI a les eleccions presidencials de 2018. «Demanaré el meu registre com a precandidat a la Presidència de la República amb el Partit Revolucionari Institucional (PRI), ho faig després de 20 anys de servir el meu país de manera ininterrompuda, amb integritat i honradesa», va explicar Meade, de 48 anys, en un esdeveniment celebrat a Palau Nacional, seu de la Secretaria d'Hisenda i Crèdit Públic (SHCP). Acompanyat pels seus companys del ministeri, els aplaudiments dels quals sovint el van obligar a aturar el seu discurs, aquest economista va anunciar la seva intenció de participar en la contesa electoral.

La seva potencial candidatura, avalada per la seva àmplia trajectòria en càrrecs públics que ha transcendit colors polítics, era objecte d'especulació des de feia mesos entre analistes i mitjans de comunicació, encara que això no li assegura encara ser oficialment el candidat del PRI. L'aspirant presidencial del PRI serà elegit formalment per una convenció de delegats del partit el 18 de febrer de 2018.