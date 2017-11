Canvien el tribunal que jutjarà el cas de la caixa B del Partit Popular

La Sala de Govern de l'Audiència Nacional ha modificat la composició del tribunal que estava previst que jutgés el cas de la presumpta caixa B del Partit Popular, de manera que deixa fora del mateix dos dels magistrats que van jutjar la primera etapa del cas Gürtel. Els cinc magistrats que formen part de la Sala de Govern de l'Audiència Nacional, entre els quals hi ha el president d'aquest tribunal, José Ramón Navarro, van aprovar el 20 de novembre passat per unanimitat les noves normes de repartiment presentades per la nova presidenta de la Secció segona de la sala penal, Maria José Rodríguez Duplá.

Després del nomenament d'una nova presidenta de secció (Duplá substitueix Concepción Espejel, que va ascendir a la presidència de la Sala penal), la llei li permet presidir els tribunals i, amb això , canviar les normes de repartiment. Per això, Duplá va presentar el 16 d'octubre aquestes noves normes que li permetran formar part del tribunal que jutjarà aquest cas de corrupció, unes normes que ara han estat aprovades per l'Audiència Nacional.

En un altre ordre de coses, el coronel en cap de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, Manuel Sánchez Corbí, es va acollir al secret de les investigacions per no revelar cap indagació sobre el suposat finançament irregular del PP, i va ser rotund en negar pressions polítiques en la tasca de la seva unitat.

Sánchez Corbí va comparèixer, a proposta d'Units Podem, a la comissió que investiga al Congrés dels Diputats el presumpte finançament il·legal del Partit Popular, però va deixar clar que de les investigacions no pensava revelar res «perquè estaria interferint en el curs» de les mateixes.

La seva decisió no va caure bé entre alguns grups de l'oposició, com el d'Units Podem, però també el de Ciutadans, i el diputat Toni Cantó va proposar que es torni a demanar la seva compareixença, però aquest cop secreta.