Condemnen un home a 17 anys de presó per abusos sexuals a dos menors

L'Audiència de Badajoz va condemnar a 17 anys i nou mesos de presó un home per abusar sexualment de dos menors i per tenir al seu telèfon mòbil imatges de contingut sexual d'aquests i d'altres joves. Abans del judici hi va haver acord entre les parts, després que l'acusat, de 62 anys, reconegués els fets que se li imputen, esdevinguts a finals de 2015. A més, l'acusat afrontarà una pena monetària de dos euros al dia durant 20 mesos, i una indemnització de 20.000 euros per als dos menors. L'home es troba a la presó per aquests fets des de l'inici de les actuacions policials, fet pel qual porta uns dos anys a la presó. La Fiscalia de Badajoz demanava inicialment 40 anys de presó per vuit delictes d'abús sexual, un continuat d'exhibicionisme i provocació sexual i corrupció de menors.

Segons l'escrit de la Fiscalia, els fets es van iniciar al setembre de 2015, quan l'home va demanar a un menor de 13 anys el seu número de telèfon per entaular una comunicació via WhatsApp, amb l'excusa de proporcionar-li fitxes per a les atraccions d'una fira. Dos mesos després, li va enviar al menor un vídeo de contingut pornogràfic i en altres missatges li va demanar que li enviés una fotografia nu, per després suggerir-li que passés per casa seva.