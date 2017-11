Deixen en llibertat l´únic empresonat pels incendis de l´octubre a Galícia

El primer detingut per l'onada d'incendis que el passat mes d'octubre va arrasar 49.171 hectàrees a Galícia i únic que va arribar a ingressar a la presó per aquests fets, va recuperar ahir la llibertat. L'Audiència Provincial d'Orense va dictar un acte pel qual s'acordava la seva posada en llibertat després de pagar una fiança de 2.500 euros. Miguel Ángel MN, de 55 danys, està acusat de provocar un incendi que diumenge 15 d'octubre, dia més greu de l'onada de focs a Galícia, va cremar una hectàrea de muntanya arbrada i es va acostar a escassos 350 metres d'un nucli urbà i a 250 d'una granja de pollastres a la localitat de Xinzo de Limia, a Orense. El va provocar, presumptament, en calar foc en una finca propietat de la seva dona a Os Blancos mentre, segons ell mateix va explicar, «rostia uns xoriços». L'home no tenia cap autorització per encendre foc a la zona.