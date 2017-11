Detenen un home per encanonar un operari de la ITV a la Corunya

Un home de 75 anys va ser detingut per encanonar amb una escopeta de caça a un operari de la ITV del polígon industrial de Narón (la Corunya), en no superar la revisió del seu vehicle. Agents de la Policia Nacional pertanyents a la comissaria de Ferrol-Narón van detenir aquest home, que va amenaçar un empleat de l'empresa Supervisió i Control (SyC), concessionària del servei d'ITV a Galícia. Segons va assegurar un testimoni del succés, l'incident es va produir després que el vehicle del septuagenari, un tot terreny, fos rebutjat per segona vegada en la inspecció periòdica, el que va motivar que l'home amenacés en un primer moment l'empleat amb «enviar-li uns gitanos per arreglar comptes». Tot seguit, l'arrestat va decidir treure de l'interior del vehicle una escopeta de caça, carregada amb un cartutx, alhora que mostrava a l'altra mà un altre cartutx.