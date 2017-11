El judici contra «La Manada», vist per a sentència

Els cinc acusats de violar una jove madrilenya els passats Sanfermines, grup que es fa dir «La Manada», es van declarar «innocents» i van mostrar la seva «confiança» en la justícia. Després de l'última intervenció en la darrera sessió del judici -que va quedar vist per a sentència-, la del lletrat del militar imputat, que com les tres defenses va sol·licitar l'absolució del seu client, van prendre la paraula els cinc imputats. «Innocent», es van declarar un a un, per afegir que «confien» en la justícia, fins i tot «plenament», i un d'ells, el guàrdia civil que va robar el mòbil de la jove, mostrant-se «penedit» per això i demanant «perdó».

Els cinc van exercir així el seu dret a l'última paraula i amb ell va quedar vist per a sentència aquest judici que va començar el passat dia 13, a porta tancada excepte les dues últimes jornades, dedicades a les conclusions de les acusacions i les defenses, i en què totes les parts han mantingut les seves peticions, 22 anys i 10 mesos de presó per a cada un d'ells en el cas de la Fiscalia.

Els tres advocats defensors que van intervenir en l'última sessió del judici van insistir que no hi ha proves que contradiguin la versió dels cinc acusats que les relacions sexuals van ser consentides, de manera que van defensar la seva innocència. L'advocat Agustín Martínez Becerra, defensor de tres dels cinc acusats, va negar els càrrecs, sustentats en unes proves segons el seu parer «viciades d'origen».

La seva va ser la primera intervenció de l'última sessió del judici i en ella va repetir les declaracions de la pròpia denunciant en què va admetre que, pel seu comportament, els acusats van poder entendre «que sí o que no» havia consentit les relacions sexuals.

«No són model de res», fins i tot «imbècils» en alguns aspectes, «simples» i «primaris» amb el futbol o les relacions sexuals, «com més millor», però són «treballadors» i «bons fills» i s'«està destruint» la seva imatge i el seu nom «sense que hagin comès el delicte», va assegurar.

Jesús Pérez, advocat del guàrdia civil acusat, va afirmar en l'exposició del seu informe final que la declaració de la víctima va estar «influenciada per tercers» i també «instrumentalitzada». Pérez va afegir que va comunicar al tribunal abans que se celebrés el judici que «la pressió mediàtica podia influir en els testimonis» i «això és el que va succeir».

Per tant, va posar en dubte l'objectivitat de l'informe de la Policia Foral sobre els vídeos gravats pels acusats i també el realitzat per les psicòlogues del jutjat, que acreditava l'existència d'estrès posttraumàtic en la jove.



El «pànic» de la denunciant

L'advocat Manuel Canales, defensor del militar processat, va proclamar la innocència del seu client i va assegurar que la jove madrilenya va presentar denúncia pel «pànic» que va sentir en pensar que s'havien gravat les relacions sexuals amb el seu mòbil. Canales va destacar que la noia «no volia denunciar, es va veure forçada per les circumstàncies» i necessitava «buscar una solució, una sortida» si els enregistraments estaven al seu mòbil, que va pujar les imatges a internet automàticament.

Per part seva, Carlos Bacaicoa, un dels advocats de la jove que va denunciar la violació, es va mostrar convençut que els acusats seran declarats «culpables» després del judici, sobre el qual va afirmar que «el que importa és la sentència». Per a Bacaicoa, la sentència que emetrà la Secció Segona de l'Audiència de Navarra serà una «condemna» als processats.

L'advocat va rebutjar completament l'argument dels lletrats de la defensa que «estem tots suggestionats amb el tema» i «poc menys que li van posar a la noia la denúncia a la cara perquè l'acabés signant».