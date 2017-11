L´avaria del submarí desaparegut no va ser tractada com a urgent

El capità de navili Enrique Balbi, portaveu de l'Armada Argentina, va assegurar que «en cap moment» cap comandant va considerar una «emergència o avaria de gran magnitud» el «principi d'incendi» reportat pel submarí Ara San Juan hores abans de desaparèixer amb 44 tripulants a bord. «Amb totes les comunicacions telefòniques que hi va haver, en cap moment ni el comandant de la unitat ni el comandant superior van considerar aquest tema ni com una emergència ni com una avaria de gran magnitud, perquè es va poder solucionar per l'alimentació», va explicar Balbi.

Va afegir que el propi comandant de l' Ara San Juan, «amb 22 anys d'experiència», va considerar que la situació no era una emergència, ja que si ho hagués estat «ell mateix hagués sortit a superfície i informat el comandant perquè l'acompanyés a un port».

Balbi també va assenyalar que es viuen «hores crítiques» i de «molta incertesa» en la recerca del submarí desaparegut fa ja 13 dies a aigües de l'oceà Atlàntic, i alhora va destacar el compromís per trobar el submergible el més aviat possible.

Per altra banda, Renzo David Martín Silva, militar de professió i exjugador del Club de Rugbi Bifesa Tartessos de Huelva, és un dels 44 tripulants del submarí argentí desaparegut. Així ho van assenyalar fonts del club, explicant que estan «commocionats» per la notícia sobre aquest jove, resident a l'Argentina, que «encara que només va jugar a l'equip mitja temporada, seguia fent-ho tots els anys, puntualment, quan es desplaçava des de l'Argentina per visitar els seus pares». El seu pare, Patricio Martín, va ser entrenador d'aquest club tres temporades.