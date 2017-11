Els líders demòcrates cancel·len una reunió amb Trump per un tuit

Els líders de la minoria demòcrata al Senat i la Cambra de Representants dels Estats Units, Chuck Schumer i Nancy Pelosi, respectivament, van rebutjar acudir a la reunió prevista amb el president Donald Trump després que aquest es mostrés pessimista davant un possible pacte amb aquest partit.

«Com que el president no veu un acord entre demòcrates i la Casa Blanca, creiem que el millor és continuar negociant amb els nostres companys republicans al Congrés», van afirmar en un comunicat conjunt Pelosi i Schumer sobre la reacció del mandatari.

Els dos líders van emetre la nota després que Trump afirmés a la xarxa social Twitter: «El problema és que ells volen un flux sense comprovació d'immigració il·legal cap al nostre país, són febles davant el crim i volen elevar substancialment els impostos. No veig un acord».

A la reunió prevista amb Trump s'esperava que es tractessin qüestions com l'ampliació del sostre del deute i la proposta de reforma fiscal, la versió presentada a la Cambra de Representants de la que va ser aprovada el passat 16 de novembre. El fet que la proposició pugui afrontar més dificultats a la cambra alta per les divergències en el propi Partit Republicà davant d'una suposada rebaixa fiscal i que només es pugui permetre perdre un parell de vots més, ha portat Trump a negociar amb els demòcrates.

Un altre tema que s'esperava que podrien tractar és la pujada del sostre del deute abans del 8 de desembre, quan expiren els fons actuals, per evitar així un fatídic tancament de Govern com l'ocorregut el 2013.

«En lloc d'anar a la Casa Blanca per assistir a un espectacle que no acabarà en un acord, hem demanat als líders dels republicans al Senat, Mitch McConnell i dels Republicans a la Cambra de Representants, Paul Ryan, una reunió», van destacar Pelosi i Schumer. «No tenim temps per perdre a l'hora d'afrontar els problemes del nostre país», van afegir els líders de l'oposició demòcrata.