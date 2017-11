El Papa demana a Birmània respecte per a tots els grups ètnics del país

El papa Francesc va seguir els consells de no referir-se directament a la minoria dels Rohingya durant el seu discurs davant les autoritats birmanes, però sota la mirada de la consellera d'Estat, Aung San Suu Kyi, va demanar el respecte per a cada grup ètnic que «sent com una llar el país». En la segona jornada del seu viatge a Birmània, Francesc va viatjar a la nova capital, Naipydo, una fantasmagòrica ciutat enmig del no-res, per reunir-se amb el president birmà, Htin Kyaw, i la Premi Nobel de la Pau i cap de facto del Govern, Suu Kyi.

El Pontífex es va reunir privadament i per separat amb tots dos, uns 15 minuts amb el president i uns 20 amb la cap de facto del Govern, amb el teló de fons de la crisi dels rohinyàs musulmans, als quals Birmània no considera ciutadans del seu país i que davant l'última terrible ofensiva de l'Exèrcit a l'estat d'Arakan han fugit massivament cap a Bangla Desh. Res es va conèixer de les converses privades, però en el posterior discurs a les autoritats i davant la presència de Suu Kyi, Francesc va fer un discurs clar i directe sobre el tema de les minories.

Al centre de Convencions Internacional de la capital, va afirmar que «el futur de Myanmar ha de ser la pau, una pau basada en el respecte de la dignitat i dels drets de cada membre de la societat, en el respecte per cada grup ètnic i seva identitat».

No hi va haver paraules sobre l'èxode dels 620.000 rohinyàs a Bangla Desh i les atrocitats comeses per l'Exèrcit, com expliquen els supervivents, però sí la crida de Papa al «respecte per l'Estat de dret i un ordre democràtic que permeti a cada individu i a cada grup -sense excloure ningú- oferir la seva contribució legítima al bé comú».

En un país on el budisme és gairebé una religió d'Estat, va afegir que «les diferències religioses no han de ser una font de divisió i desconfiança, sinó més aviat un impuls per a la unitat, el perdó, la tolerància i una sàvia construcció de la nació». Jorge Bergoglio va indicar que les religions «poden contribuir també a eradicar les causes del conflicte i a construir ponts de diàleg».