Troben mort un investigador espanyol en un hospital de Nova York

L'investigador espanyol Miguel Crespo, de 40 anys, va ser trobat mort diumenge passat en un lavabo del centre mèdic novaiorquès Weill Cornell, on treballava. El cadàver va ser trobat per la policia a la vuitena planta de l'hospital i les autoritats investigaran les causes de la seva mort. Doctorat per la Universitat Autònoma de Madrid, Crespo treballava des de 2011 en aquest centre mèdic de Nova York, on investigava en un laboratori de cèl·lules mare medicaments per al càncer de còlon, segons recull el seu perfil del Linkedin. A més d'exercir la investigació mèdica, era aficionat a la fotografia i al disseny gràfic. «Weill Cornell Medicine lamenta la mort del nostre col·lega Miguel Crespo. Transmetem les nostres profundes condolences a la seva família i amics», va assenyalar la portaveu del centre mèdic nord-americà, Sarah Smith, segons va explicar el diari Daily News.