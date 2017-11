Aturada massiva dels taxistes contra l´expansió dels cotxes amb conductor

Milers de taxistes van protestar de nou als carrers de Madrid i van participar en una jornada d'aturada -que va tenir un seguiment «massiu», segons Fedetaxi, l'associació majoritària- contra l'expansió dels vehicles de lloguer amb conductor (VTC) que treballen amb plataformes com Uber i Cabify. La manifestació va reunir prop de 20.000 persones a la capital, segons les associacions de taxistes, encara que la delegació del Govern va reduir la xifra a 4.000. Un grup de taxistes va protagonitzar moments de tensió als voltants del Congrés en colpejar les tanques que separaven la cambra baixa de la zona on es concentraven centenars de manifestants.

L'aturada, que va ser de 24 hores a Madrid i Barcelona, va ser parcial a altres ciutats i no es va seguir a algunes comunitats autònomes com Astúries. Segons el president de Fedetaxi, Miguel Ángel Leal, el seguiment va ser «massiu», sobretot a les grans ciutats. «No hi ha taxis treballant», va indicar.

Els taxistes reclamen un major control de l'activitat dels VTC, que es compleixi la normativa actual i que s'articulin mesures de protecció per al seu sector. L'expansió de plataformes com Uber o Cabify i la recent sentència del Tribunal Suprem que obliga a concedir 80 noves llicències VTC han tornat a indignar el sector del taxi.

El ministre de Foment, Íñigo de la Serna, va reiterar que el Govern no pot anul·lar decisions judicials i va insistir que la sentència es deu al «buit legal» creat per la legislació de l'anterior Govern socialista. El cobrament per quilòmetre i no per temps que ofereixen Uber o Cabify, així com el sistema tancat de preus, faciliten que aquestes plataformes ofereixin suposats estalvis en el preu dels trajectes en comparació a les tarifes del taxi.

Unauto, l'associació amb més representació al sector del VTC, va denunciar actes vandàlics «des de primeres hores del matí» contra desenes de vehicles d'aquest tipus a Madrid i Barcelona, així com agressions a conductors. A Barcelona, la immensa majoria dels taxistes va seguir l'aturada, quelcom que es va poder comprovar a punts neuràlgics com l'aeroport o l'estació de Sants.