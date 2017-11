Munar admet que va prevaricar i va blanquejar capitals per evitar més presó

L'expresidenta del Consell de Mallorca i del Parlament balear Maria Antònia Munar, a la presó des del 2013 amb diverses condemnes per corrupció que sumen 14 anys, va admetre que va prevaricar i va blanquejar capitals en l'anomenat cas Son Oms i va pactar pagar 68.500 euros per evitar més anys de presó. L'Audiència de Palma va celebrar una vista prèvia en què l'acusació pública i la defensa de Munar van explicar un acord pel qual se la condemna per blanqueig a 3 mesos de presó substituïbles per 9.000 euros de multa, a més de 2 anys d' inhabilitació per gestionar societats mercantils, i a 4 anys d'inhabilitació per a càrrec públic per prevaricació. Pagarà també 42.500 euros de multa pel blanqueig i 17.000 euros pels diners blanquejats. Inicialment la Fiscalia sol·licitava pera la líder de l'extinta Unió Mallorquina 6 anys de presó, multa de 2,5 milions d'euros i el decomís d'altres 246.000 euros.

A més, ahir es va celebrar la vista prèvia sobre un altre cas de presumpta corrupció en què està acusada Munar, Studio Media, pel qual la Fiscalia li demana una condemna a 7 anys de presó, però el tribunal de la secció primera de l'Audiència va tornar a fixar la vista per a l'11 de desembre per donar dues setmanes a acusació i defenses per intentar tancar un altre possible acord.