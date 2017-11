Sevilla Trenta-cinc ferits en descarrilar un tren per culpa de la pluja

Trenta-cinc persones van resultar ferides, dues d'elles greus, com a conseqüència del descarrilament d'un tren que realitzava el trajecte entre Sevilla i Màlaga, un accident que, segons les primeres hipòtesis, va ser provocat per les filtracions d'aigua a la via per les fortes pluges. Per arribar a la zona del sinistre els serveis d'emergència van haver de fer servir tractors, quads i fins i tot vehicles de l'Exèrcit de Terra, ja que els camins i camps estaven inundats.