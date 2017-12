Almenys 3.800 immigrants seran repatriats de Líbia urgentment

La Unió Africana (UA) va assegurar que actuarà «immediatament» per repatriar «3.800 immigrants» que es troben a Líbia per creuar el Mediterrani cap a Europa per la situació «inhumana» en què es troben, va explicar a Abidjan el president de la comissió d'aquest organisme, Moussa Faki Mahamat. En una roda de premsa, al final de la cinquena cimera euroafricana, Mhamat va assegurar que representants de la UA van acudir a Trípoli per tractar la situació a Líbia, un dels temes principals en la trobada. «Establirem un Grup de Treball per actuar ràpidament», va afegir.