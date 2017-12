Descarten rescatar els tripulants del submarí argentí però continuaran buscant-lo

El Govern argentí va descartar la possibilitat d'arribar a rescatar els 44 tripulants del submarí Ara San Juan, del qual no es tenen notícies des de fa quinze dies, però continuarà amb la recerca del submergible amb la col·laboració de diversos països. «Seguirem en la recerca per a la localització de l' Ara San Juan», va explicar el portaveu de l'Armada argentina, Enrique Balbi, en anunciar un canvi de fase en l'operatiu per trobar el submarí. Balbi va dir que la decisió de donar per tancat el pla de recerca i salvament i passar a una fase només de recerca es va adoptar en una reunió a Buenos Aires entre representants del Ministeri de Defensa i de l'Armada argentina. El portaveu de l'Armada Argentina va explicar que el pla té com a objectiu buscar i salvar persones «en perill» per a «preservar la seva vida al mar», i va assenyalar que la recerca «s'ha estès a més del doble la quantitat de dies que determinen les possibilitats de rescat de la dotació».