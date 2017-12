Detenen l´exministre de Petroli de Veneçuela per corrupció

Les autoritats veneçolanes van detenir l'exministre de Petroli Eulogio del Pino i l'expresident de l'estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) Nelsón Martínez, com a part de la investigació per fets de corrupció que realitza el Ministeri Públic, va explicar el fiscal Tarek Saab. Tant Martínez com Del Pino han estat a la prefectura de Pdvsa i a la cartera petroliera durant aquest any, ja que a l'agost passat el president de Veneçuela, Nicolás Maduro, va decidir fer un intercanvi en els càrrecs d'aquests funcionaris. En aquell mes Maduro va decidir nomenar president de Pdvsa qui fins a aquell moment era ministre del Petroli, Nelson Martínez, i va posar al capdavant d'aquesta cartera Del Pino, que fins a aquella data va ser cap de l'estatal petroliera.

Martínez va ser arrestat per la seva «presumpta vinculació amb la signatura del contracte de refinançament de deute de l'empresa Citgo Petroleum Corporation -la major filial de Pdvsa als EUA- sense comptar amb el beneplàcit de l'Executiu nacional», un fet pel qual van ser detinguts els directius de l'empresa la setmana passada. Segons va explicar Saab, els arrestats van assenyalar que Martínez coneixia el contracte. Per la seva banda, Del Pino va ser detingut per ser presumptament responsable «en les trames de corrupció de Petrozamora».