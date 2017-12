Un jove, investigat per amenaçar amb atemptats terroristes

La Guàrdia Civil va prendre declaració com a investigat a Sevilla un jove per realitzar comentaris humiliants a les xarxes socials de les víctimes dels atemptats gihadistes comesos a Catalunya a l'agost, fent-se passar per un dels autors i amenaçant de més accions altres ciutats.

El jove, un sevillà de 18 anys, va crear un perfil en una coneguda xarxa social usurpant la identitat d'un dels terroristes abatuts a Cambrils utilitzant una foto d'aquest de les que es van difondre a mitjans de comunicació en els dies posteriors als atacs. A través d'aquest compte, que era d'accés lliure per a qualsevol usuari de la xarxa social, va publicar imatges relatives a les víctimes dels atemptats afegint comentaris de menyspreu i humiliació.