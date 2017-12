Trump estudia substituir el secretari d´Estat pel director de la CIA

El president dels Estats Units, Donald Trump, planeja destituir el secretari d'Estat, Rex Tillerson, i que sigui substituït per l'actual director de l'Agència Central d'Intel·ligència (CIA), Mike Pompeo. El diari The New York Times, que citava alts funcionaris del Govern, va assegurar que Pompeo seria substituït a la CIA pel senador republicà Tom Cotton, una figura propera a Trump. Segons el Times, no està clar si el pla compta ja amb l'aprovació final del president nord-americà, que segons nombroses informacions manté una tensa relació amb Tillerson.

El futur del secretari d'Estat dins de l'Administració fa mesos que genera rumors, enmig de continus comentaris sobre la seva possible sortida a causa de les seves diferències amb Trump. L'octubre passat, Tillerson es va veure obligat a negar públicament que estigués pensant a dimitir davant la insistència d'aquestes informacions. «Mai he considerat abandonar aquest lloc», va dir llavors Tillerson en una compareixença sorpresa davant els mitjans, poc després que la cadena de televisió NBC indiqués que aquest estiu va pensar a dimitir a causa de les seves creixents tensions amb la Casa Blanca i que fins i tot va qualificar d'«idiota» Trump durant una reunió privada.

El que va ser màxim responsable de la petroliera Exxon i Trump han xocat reiteradament en diversos assumptes clau de la política exterior nord-americana, des de l'acord nuclear amb l'Iran a la crisi amb Corea del Nord. Des de fa mesos, el nom de l'ambaixadora davant l'ONU, Nikki Haley, sona amb força com a substituta, quelcom que ella sempre ha negat.



Aliat de Trump per a la CIA

Segons The New York Times, el favorit per posar-se al capdavant de la diplomàcia nord-americana és ara Pompeo. El seu lloc a la CIA l'ocuparia en principi Cotton, que ha estat un dels principals aliats de Trump al Senat. No obstant això, el diari adverteix que encara hi ha discussions dins de l'Administració sobre si Cotton és més útil per al president en el seu actual lloc o com a cap de la intel·ligència.

En un altre ordre de coses, els polèmics tuits en què el president dels Estats Units va compartir vídeos antimusulmans d'un partit britànic d'ultradreta han tensat la relació entre Londres i Washington, que són estrets aliats en àrees tan importants com defensa i intel·ligència.

La primera ministra del Regne Unit, la conservadora Theresa May, va titllar l'actitud de Trump d'«incorrecta», mentre que l'ambaixador britànic als EUA, Kim Darroch, va anunciar que ha presentat una queixa formal davant la Casa Blanca pels missatges del president.

El mandatari nord-americà, per la seva banda, li va dir a la cap de Govern britànica, també a través de Twitter, que deixi de preocupar-se per ell i ho faci «pel destructiu terrorisme radical islàmic que té lloc dins del Regne Unit». May, que està de gira pel Pròxim Orient, per intentar forjar llaços comercials, va assegurar davant les preguntes dels periodistes que no té «por» de criticar Trump «quan està equivocat».