Deneguen la llibertat provisional dels acusats de violar una jove a Pamplona

La Secció Segona de l'Audiència Provincial de Navarra va denegar deixar en llibertat provisional els cinc acusats de la violació en grup d'una jove, com havien demanat les seves defenses al final del judici desenvolupat a Pamplona en les dues últimes setmanes. Així conclou la interlocutòria del tribunal, que desestima la sol·licitud amb el vot particular d'un dels tres magistrats que componen la secció, de manera que els joves sevillans -que formaven un grup anomenat «La Manada»- continuaran empresonats fins a conèixer la sentència, prevista per al gener.

A l'acte s'adverteix que la decisió de no excarceració es pren sense que la Sala hagi pogut establir cap pronunciament de culpabilitat i sense perjudici de les decisions que es prenguin sobre els cinc joves «en funció del desenvolupament de les deliberacions».

Els seus advocats van sol·licitar la seva posada en llibertat per entendre que «ningú pot ser mantingut a la presó si no es demostra la seva culpabilitat» i per considerar que les proves de càrrec contra els joves no es poden prendre en consideració per la seva «il·licitud», ja que, segons el seu parer, aquestes han estat practicades «amb vulneració del principi de presumpció d'innocència».

Un dels magistrats ha emès un vot particular discrepant amb la decisió de mantenir la presó provisional dels joves, igual que ja va fer en les dues ocasions anteriors. Aquest magistrat advocava llavors, i manté ara, per la llibertat provisional amb fiança amb l'adopció de mesures cautelars. Aquest jutge aprecia «falta de motivació» en la sentència i insisteix a titllar d'«inconsistents i insuficients» els arguments dels seus companys de sala per a justificar la presó.

Els joves estan a la presó des de la seva detenció el 7 de juliol de 2016, hores després dels fets jutjats. Tres d'ells estan a Pamplona i els altres dos, un guàrdia civil i un militar, a Madrid, en una presó per a funcionaris d'aquests cossos. A tots ells la Fiscalia els acusa d'un delicte continuat d'agressió sexual, intimidació i robatori amb violència, pels quals, en les seves conclusions finals, va demanar 22 anys i 10 mesos de presó.