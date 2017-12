Els familiars dels passatgers del submarí exigeixen el seu rescat

El ministre de Defensa d'Argentina, Oscar Aguad, va assegurar que ha passat massa temps com perquè hi pugui haver supervivents entre els 44 tripulants del submarí Ara San Juan, desaparegut a l'Atlàntic fa 16 dies, resposta que les famílies rebutgen demanant el rescat dels submarinistes.

«Seguirem buscant el submarí amb tots els elements que té el país», va afirmar el ministre en una reunió amb els éssers estimats dels mariners, després que l'Armada donés per finalitzada la fase de rescat dels mariners per passar, exclusivament, a un pla de recerca de la nau. No obstant això, les famílies insisteixen que no s'aturaran fins que aparegui el vaixell i es rescati els tripulants, l'última comunicació amb els quals es va produir el dia 15.