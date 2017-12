Flynn admet que va mentir a l´FBI sobre les seves relacions amb Rússia

Michael Flynn, exassessor de Seguretat Nacional del president dels EUA, Donald Trump, es va declarar culpable d'haver mentit a l'FBI sobre les seves converses amb membres del Govern rus i va admetre que «importants membres» de l'equip de l'actual mandatari coneixien les seves activitats. En una audiència a la Cort del Districte de Columbia, Flynn es va comprometre a col·laborar amb el fiscal especial de la investigació russa, Robert Mueller, el que podria desembocar en més imputacions.

Com a part d'aquesta col·laboració, segons la cadena ABC, Flynn planeja testificar que Trump va ser qui li va demanar que iniciés contactes amb el Kremlin quan el president Barack Obama encara era al poder amb l'objectiu que els EUA i Rússia treballessin junts en la lluita contra l'Estat Islàmic (EI) a Síria.

Ja durant l'audiència, la fiscalia especial va assegurar que «importants membres» de l'equip de Trump coneixien les converses que, al desembre de 2016, van mantenir Flynn i el llavors ambaixador rus als EUA, Serguei Kisyliak, sobre unes sancions que Obama havia imposat a Rússia.

Llavors, el 29 de desembre de 2016, Obama va ordenar l'expulsió de 35 diplomàtics russos dels EUA i va imposar sancions al Kremlin en resposta als atacs de Rússia per intervenir en les eleccions presidencials de 2016 amb l'objectiu de perjudicar Hillary Clinton i beneficiar Trump.

Per altra banda, el president dels Estats Units va assegurar que és fals que planegi destituir el seu secretari d'Estat, Rex Tillerson, encara que va admetre que discrepen en alguns assumptes. «Els mitjans han especulat que acomiadaré Rex Tillerson o que dimitirà aviat, són notícies falses. Ell no se'n va i encara que discrepem en certs assumptes (jo prenc la decisió final) treballem bé junts i els Estats Units són altament respectats de nou!», va escriure al seu compte de la xarxa social Twitter. Aquestes han estat les úniques paraules de Trump després que el diari The New York Times publiqués que Trump vol substituir Tillerson per l'actual director de la CIA, Mike Pompeo.