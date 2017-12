El Govern ja no considera ETA «una amenaça rellevant»

«ETA ja no és una amenaça rellevant», segons assegura l'Estratègia de Seguretat Nacional 2017 aprovada pel Govern, a la qual dedica només un paràgraf en les seves 127 pàgines. La nova Estratègia afirma que «pel que fa al terrorisme autòcton, ETA ja no és una amenaça rellevant gràcies a la victòria de l'Estat de Dret i sense perjudici de la feina constant de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat en la investigació dels fets criminals, la defensa de la memòria de les víctimes del terrorisme i la transmissió d'una narrativa que destaqui la lluita de la democràcia davant del terrorisme».

Afegeix que «Espanya està compromesa en la lluita contra el terrorisme amb una resposta basada en un model integral que incorpora la seva experiència i coordina l'acció amb els seus aliats, en les iniciatives internacionals i especialment amb la Unió Europea».

D'altra banda, el document, titulat «Un projecte compartit de tots i per a tots», dedica el primer capítol a «Una seguretat nacional per a l'Espanya d'avui», on destaca els valors constitucionals i d'Estat de Dret d'Espanya.