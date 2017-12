Imputen Camps per la gestió dels grans premis de Fórmula 1 a València

L'expresident de la Generalitat Francisco Camps va ser citat a declarar com a investigat el proper 24 de gener per la instructora del cas Valmor per un suposat delicte de prevaricació i un altre de malversació. Per a aquell mateix dia va ser també citat a declarar l'expilot Jorge Martínez Aspar pels mateixos delictes, en una de les peces separades de la causa que s'investiga al jutjat d'instrucció número 2 de València per presumptes irregularitats en l'organització dels grans premis d'Europa de Fórmula 1 que van tenir lloc a València entre 2008 i 2012. Segons la providència feta pública pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, també se cita a declarar com a investigats l'exassessora de Presidència i treballadora de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana Belén Reyero i l'exdirector d'aquest últim organisme de la Generalitat Nicolás Figueras per al 26 de gener.

L'expresident de la Generalitat va anunciar que presentarà un recurs de reforma subsidiari d'apel·lació contra la decisió, ja que «no hi va haver cap irregularitat» en la gestió de la Fórmula 1 a València. Camps va destacar que tot allò relacionat amb la posada en marxa de la Fórmula 1 a la comunitat autònoma es va desenvolupar amb «absoluta normalitat».