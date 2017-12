Jutjaran el PP per la destrucció dels ordinadors de Bárcenas

El Jutjat d'Instrucció número 32 de Madrid va acordar l'obertura de judici contra el PP i la seva tresorera, Carmen Navarro, per suposat delicte de danys informàtics en l'esborrat dels discos durs dels ordinadors de l'extresorer del partit Luis Bárcenas. Així ho va acordar en un acte en què a més va obrir judici oral respecte a Alberto Durán Ruiz de Huidobro, assessor jurídic del partit, i José Manuel Moreno Alarcón, director del sistema d'informàtica del PP, que, igual que Carmen Navarro, també estan investigats per delicte d'encobriment.

La jutgessa Rosa María Freire va donar tres dies al fiscal perquè formuli el seu escrit d'acusació i va instar tots els investigats a presentar en un termini de deu dies hàbils els seus escrits de defensa proposant si s'escau les proves que considerin.

El Jutjat va recordar que el fiscal va sol·licitar el sobreseïment d'aquest cas però van sol·licitar obertura de judici les accions populars de l'Associació d'Advocats Demòcrates per Europa, l'Observatori Drets Humans i l'exercida conjuntament per Izquierda Unida, l'Asociación Justicia y Sociedade i la Federació Els verds, Berdeak, Os Verdes.

Per la seva banda, el PP va al·legar que atès que l'única acusació particular que estava personada en el seu moment, la del mateix Luis Bárcenas, havia desistit de seguir exercint-la i que el delicte de danys informàtics és de caràcter privat, era d'aplicació la coneguda com a «doctrina Botín» per arxivar el cas. Pel que fa a l'encobriment atribuït a Carmen Navarro, el PP entenia que també procedia l'arxiu per l'«estreta relació que hi ha entre tots dos delictes».

La jutge considera que de moment no es pot estimar que es tracti d'un delicte de naturalesa estrictament privada per aplicar la «doctrina Botín», ja que suposadament «es va impedir amb l'esborrat de les dades» dels ordinadors de Bárcenas «la realització d'una diligència considerada rellevant en una causa criminal d'indubtable transcendència».

Afegeix que així ho va assenyalar l'Audiència Provincial de Madrid quan el 3 de novembre va confirmar el seu acte declarant conclosa la fase d'instrucció i acordant la continuació del procediment per suposats delictes de danys informàtics i encobriment. De totes maneres, la magistrada aclareix que serà en el seu moment l'òrgan d'enjudiciament el que podrà resoldre sobre si és procedent l'aplicació d'aquesta doctrina en aquest cas si així se li planteja.

El PSOE va reiterar que el president del Govern, Mariano Rajoy, ha de donar explicacions després de l'obertura de judici oral contra el PP, ja que apunta a destrucció de proves i obstrucció a la justícia. La portaveu del grup socialista, Margarita Robles, va considerar «d'especial gravetat» i «preocupant» que es jutgi el PP per «no col·laborar amb la justícia i dificultar la feina dels jutges».

Per part seva, el portaveu del Govern, Íñigo Méndez de Vigo, va assegurar que les possibles responsabilitats polítiques pel cas Bárcenas «ja han passat» perquè són qüestions que es van produir «fa molts anys».