L´exmilitar bosnià va morir d´una insuficiència cardíaca en ingerir cianur

L'exlíder militar bosnià-croata Slobodan Praljak, que es va suïcidar dimecres davant del tribunal que el jutjava a la Haia, va beure «possiblement cianur de potassi» i va morir per una «insuficiència cardíaca», va explicar la Fiscalia general holandesa. L'Institut Forense holandès està realitzant l'autòpsia del cos de Praljak per determinar les causes exactes de la seva mort, després d'ingerir un líquid davant del tribunal que el jutjava per crims a la guerra dels Balcans.

A l'espera de l'informe final definitiu, i segons s'evidencia en els resultats preliminars de la prova toxicològica, Praljak va beure efectivament verí, tal com ell mateix va afirmar davant del Tribunal per a l'antiga Iugoslàvia (TPII) abans de morir. Dos experts croats van estar presents durant l'autòpsia, després d'haver estat admesos com a observadors en consulta amb el tribunal i les autoritats croates.

Praljak es va treure la vida com a protesta pels 20 anys de presó als quals va ser sentenciat per crims de lesa humanitat contra civils musulmans. A petició de la cort internacional, les autoritats holandeses van iniciar el mateix dia de la mort una investigació independent sobre el cas.

A més de la qüestió de quina substància va prendre Praljak, la investigació del Ministeri Públic se centra en com l'exgeneral va obtenir aquest verí i qui li va subministrar. Praljak, que va ser condemnat per crims contra la humanitat, estava arrestat des de l'any 2004.