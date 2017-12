Mor una dona d´un infart després de patir maltractaments

Una dona va perdre la vida a Guadassuar (València) en patir un atac de cor després d'un episodi de maltractaments per part de la seva parella. Així ho van indicar els primers resultats de l'autòpsia realitzada a la dona de 53 anys i nacionalitat romanesa, segons fonts oficials, que van assenyalar que la Guàrdia Civil investiga la causa com un cas de violència de gènere.

El succés es va produir dijous a la tarda, quan els agents van ser alertats que una dona havia estat agredida presumptament per la seva parella, de 40 anys i la mateixa nacionalitat. En arribar al domicili la dona estava conscient i va ser traslladada a un hospital, on va morir. L'autòpsia ha revelat que la causa directa de la seva mort no va ser la pallissa, sinó l'infart que va patir després de rebre-la.

Fonts de l'Hospital de la Ribera van assenyalar que la dona va entrar entre les vuit i les nou del vespre al centre amb una aturada cardíaca i, encara que se li va practicar la reanimació cardiopulmonar, no va respondre i va morir.

El detingut no tenia ni ordre d'allunyament ni denúncies prèvies.