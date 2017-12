Mor un geòleg espanyol en un accident a les obres del metro de Quito

Un geòleg espanyol va morir dimecres en una zona de treball de la tuneladora del metro de Quito, en què va entrar sense complir amb els protocols de seguretat. Segons l'Ajuntament, el ciutadà espanyol, de 54 anys i identificat com Ignacio Piedra, expert geòleg en intervenció de túnels, realitzava una inspecció del terreny per a la qual havia estat contractat pel consorci CL1. Fonts de l'ambaixada d'Espanya a Quito van dir que el seu Consolat «està en contacte amb els familiars del mort i amb l'empresa per a la qual treballava per facilitar la repatriació del cadàver».