Un mort i desenes de ferits a Hondures en protestes posteriors als comicis

La festa cívica que van celebrar els hondurenys el 26 de novembre, amb més de dos milions i mig de persones votant en les eleccions generals, ha passat a ser una crisi tres dies després que el candidat de l'Aliança d'Oposició contra la Dictadura, Salvador Nasralla, deixés d'encapçalar els resultats, segons ell per una tupinada electoral. Cinc dies després dels comicis no hi ha resultats definitius i la violència ha arribat als carrers, amb almenys un mort i desenes de ferits en enfrotaments a tot el país centreamericà.

La crisi va començar a treure el cap amb la incertesa generada pel retard dels primers resultats que no va proporcionar un qüestionat Tribunal Suprem Electoral (TSE) el mateix dia de les eleccions, com ho havia promès, sinó a la matinada de dilluns. La incertesa entre els hondurenys va començar quan els dos candidats més forts, Juan Orlando Hernández, del governant Partit Nacional i president del país, i Salvador Nasralla, de l'Aliança d'Oposició contra la Dictadura, es van autoproclamar president electe poques hores després que finalitzés la votació. Hondures es troba a la vora d'impredictibles conseqüències per múltiples accions violentes a la capital i altres ciutats.