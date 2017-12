La policia mexicana allibera dos espanyols segrestats durant 3 dies

Dos espanyols van ser alliberats per la policia a Mèxic després de romandre segrestats durant tres dies en una cambra frigorífica des que el vehicle en què anaven a la feina en una multinacional espanyola fos assaltat per diversos homes armats que els van encanonar i els van obligar a pujar a altres cotxes. Els captors havien sol·licitat telefònicament un rescat d'1.350.000 euros pel seu alliberament.

Els investigadors sospiten que els delinqüents tenien planejat matar-los tant si pagaven pel seu rescat com si no i l'operació policial continua oberta, fet pel qual no es descarten més detencions. En l'operatiu desenvolupat per part dels grups tàctics de la Policia Estatal de Puebla, en coordinació amb la Policia Nacional espanyola, van ser detingudes les dues persones que els custodiaven.

Posteriorment, va ser arrestat un tercer implicat de nacionalitat mexicana, un antic gerent de seguretat de l'empresa per a la qual treballen les víctimes que havia estat acomiadat fa un mes i que presumptament havia organitzat el segrest gràcies a les dades que coneixia com a extreballador de la companyia espanyola.

Els segrestats van romandre tres dies tancats a l'interior d'una cambra frigorífica desconnectada, a les fosques i sense matalàs, i tot i que un d'ells havia estat agredit els dos van ser localitzats en bon estat de salut.

Un company que viatjava amb els segrestats en el moment del rapte va aconseguir escapar i alertar la Unitat contra el Segrest del Ministeri Públic de Puebla i la Coordinació Nacional Antisegrest mexicana, que immediatament van contactar amb l'Ambaixada d'Espanya.