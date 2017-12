Rússia acusa els EUA de provocar Corea del Nord

El ministre d'Afers Estrangers de Rússia, Serguei Lavrov, va criticar a Roma que «algú a Washington» vulgui «provocar Pyongyang» en plena escalada de tensions pels assajos armamentístics que porta a terme Corea del Nord i va demanar resoldre el problema per la via diplomàtica. «Considerem important prevenir un conflicte armat. També Washington s'ha d'adonar que cal evitar qualsevol escalada de tensió i qualsevol risc d'una acció militar que pugui provocar un desastre», va dir Lavrov. «Per desgràcia en els darrers dos mesos sembla que hi ha algú a Washington que vol provocar Pyongyang perquè dugui a terme noves accions», va afegir el ministre d'Exteriors de Rússia.