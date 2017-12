Almenys 40 morts al Iemen en combats entre faccions rebels

Almenys 40 persones van morir ahir, entre ells diversos civils, i desenes van resultar ferides a Sanà en combats entre els rebels houthis i els seus aliats, les forces lleials a l'expresident Ali Abdullah Saleh, segons fonts de tots dos bàndols i testimonis. Els combats es van desencadenar la matinada de dissabte, quan els houthis van intentar accedir als habitatges de diversos comandants de la Guàrdia Republicana, cos lleial a Saleh, i de dirigents del Partit del Congrés Popular, que encapçala l'expresident.

Els enfrontaments, els més cruents que s'han registrat entre aquestes dues forces aliades, van tenir lloc als barris de Hadad, Bagdad i Al Yazair, i al districte polític, on hi ha la residència de Saleh. Diversos residents van dir que els houthis van usar tancs i vehicles cuirassats per intentar assaltar les residències dels partidaris de Saleh. Els rebels controlen Sanà i àmplies parts del nord i nord-oest del país des de l'inici del conflicte, a finals de 2014, amb el qual van obligar el Govern de Hadi a traslladar-se a la ciutat costanera d'Aden, al sud del país.