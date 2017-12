Declaren un home de 80 anys culpable d´assassinar la seva dona l´any 2015

Un jurat va declarar ahir culpable d'assassinar la seva dona un octogenari de Narón, Juan Fraga, després del judici que s'ha celebrat al llarg d'aquesta setmana a la secció primera de l'Audiència Provincial de la Corunya. La Fiscalia i l'acusació popular exercida per la Xunta demanaven quinze anys de presó per a l'home, acusat d'homicidi, una pena que augmenta a vint anys l'acusació particular, exercida pel seu fill, perquè considera que va ser un assassinat amb traïdoria i acarnissament, mentre que la defensa en sol·licitava l'absolució.

Els nou membres del jurat van considerar que concorren la circumstància agreujant de traïdoria, fet que és suficient perquè es consideri que va assassinar la seva dona el 29 de desembre de 2015, després de 57 anys de matrimoni L'home va apunyalar la seva dona a la cara i la va degollar mentre dormia.