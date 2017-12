L´ultradreta alemanya celebra el seu congrés entre protestes i tensions internes

L'ultradretana Alternativa per a Alemanya (AFD) va obrir ahir el seu congrés federal a Hannover en un recinte protegit per un fort cordó policial i entre protestes contra aquest partit, embolicat, a més, en fortes tensions internes. Les forces de seguretat van fer ús de canons d'aigua per dispersar grups de joves que pretenien bloquejar els accessos al Centre de Congressos abans de l'obertura de la trobada, mentre a diferents punts de la ciutat es van produir enfrontaments entre antiavalots i grups de manifestants.

Almenys dos agents van resultar ferits, encara que no de gravetat, mentre que un manifestant va patir lesions després d'intentar encadenar-se a una pilona metàl·lica i ser retirat per la policia. Les accions dels manifestants van començar tres hores abans de l'inici previst de la convenció de l'AFD, fet que va dificultar l'arribada dels 600 delegats del partit. Ja cap al migdia, entre 6.000 i 7.000 manifestants, segons xifres policials, van desfilar pel centre de la ciutat en una marxa autoritzada, custodiada per un fort operatiu policial per evitar que grups aïllats tractessin d'arribar al lloc del congrés.

El principal objectiu del congrés de l'AFD, que s'acabarà avui, és definir una cúpula i la línia del partit, dividit entre un corrent més moderat i el clarament radical. Es tracta de la primera trobada a escala federal de l'AFD des de les eleccions generals del passat 24 de setembre, en què va obtenir el 12,6% i va aconseguir l'accés al Bundestag (Parlament federal) en el que va suposar la primera arribada a aquesta institució d'un partit d'aquest espectre des dels anys 50, a més d'erigir-se en tercera força a escala federal. L'AFD, fundada el 2013 com a aglutinant del vot euroescèptic, va virar el seu discurs cap a la xenofòbia enmig de la crisi migratòria de 2015 i l'arribada de refugiats a Alemanya, el país que ha acollit des de llavors 1,3 milions de peticionaris d'asil. Va començar així a guanyar electorat i ja té escons en 14 dels 16 Länder del país, a més dels 92 del Bundestag.