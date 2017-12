La mare de Yéremi Vargas demana que es reobri el cas, arxivat a l´octubre

Ithaisa Suárez, la mare de Yéremi Vargas, el nen que va desaparèixer fa 10 anys a Vecindario (Gran Canària), va demanar ahir que es reobri el cas «i tot el que faci falta per arribar fins al nostre nen», durant una concentració per protestar per l'arxivament de les investigacions. Unes 300 persones van acompanyar els familiars de Yéremi sota la pluja a les Palmas de Gran Canària per protestar per la decisió del Jutjat de Primera Instància Número 2 de Sant Bartolomé de Tirajana.

A finals d'octubre, es va acordar el sobreseïment provisional i l'arxiu de la causa oberta contra el principal sospitós de la desaparició del menor, Antonio Ortega, conegut com El Rubio, en considerar que no hi ha cap indici de la seva participació ni de cap altra persona.

Yéremi Vargas va desaparèixer el 10 de març de 2007, quan tenia 7 anys i jugava amb els seus cosins en un solar proper als habitatges de la seva àvia i de la seva tia, a la localitat de Vecindario. La seva mare, Ithaisa Suárez, va exigir ahir que «es reobri el cas, que el revisin bé, i ens aprovin el cara a cara i reconstrucció (dels fets) i tot el que faci falta per arribar fins al nostre nen». En la seva opinió, cal pressionar El Rubio perquè digui on es troba el seu fill, «que digui on és, perquè si ell va matar el nen, necessitem enterrar el que quedi d'ell i tenir un lloc on plorar-lo, no és un gos que han tirat per aquí» i també que «es faci justícia».

El Rubio està condemnat a cinc anys de presó per agressió sexual l'any 2012 a un nen de 9 anys.