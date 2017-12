Troben el cadàver d´un jove desaparegut fa dues setmanes en un poble navarrès

El cadàver del jove Wilman Paul Cabrera, desaparegut fa dues setmanes a Caparroso (Navarra), va ser trobat ahir al migdia al riu Aragó al seu pas per aquesta localitat, segons van informar en el seu compte de Twitter els Bombers de Navarra. El cadàver va ser localitzat per efectius de l'equip mobilitzat per a la seva recerca, en la qual participaven Bombers i la Policia foral amb el suport de l'helicòpter del Govern de Navarra, així com voluntaris de la localitat de Caparroso.

La troballa va tenir lloc poc després que la família comparegués en roda de premsa per demanar més ajuda en la resolució del cas, que entenien que no era «ni de bon tros, una desaparició voluntària». «En Paul no tenia, que coneguéssim nosaltres, ni enemics ni problemes amb cap persona. És més, el seu caràcter és jovial i confiat, obert, el que l'ha ajudat a tenir sempre amics», van assegurar durant la compareixença els seus familiars, els quals havien denunciat la seva desaparició fa més d'una setmana.