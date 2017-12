Busquen el submarí argentí desaparegut a 950 metres de profunditat

La recerca del submarí argentí Ara San Juan, perdut des de fa 18 dies amb 44 tripulants, es concentra en un punt a l'Atlàntic a 950 metres de profunditat. El portaveu de l'Armada, Enrique Balbi, va explicar que el submergible d'operació remota rus Pantera Plus intentarà descendir fins a aquest punt, on equips de sonar han detectat un contacte d'un possible objecte metàl·lic. L'aparell rus va baixar dissabte a un altre punt de contacte, a 477 metres de profunditat, però es va descartar que fos el submarí, ja que les restes trobades, per les seves característiques, serien d'un pesquer. El submergible rus també va baixar a un altre punt a 700 metres de profunditat, però Balbi va assenyalar que no va poder detectar res, de manera que es va decidir fer un nou escombrat a la zona i efectuar un altre eventual descens posteriorment. El portaveu va dir que existeix a més un tercer punt de contacte per explorar, a 800 metres de profunditat.

D'altra banda, va explicar que va tornar una comitiva que va viatjar la setmana passada a Alemanya a entrevistar-se amb l'empresa constructora de l' Ara San Juan a la recerca d'informació del disseny del submarí per aportar-la a la investigació judicial sobre la desaparició del submarí.