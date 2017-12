Un caçador troba un cadàver en estat de descomposició a la Corunya

Un caçador va trobar un cadàver en estat de descomposició al municipi corunyès de Carballo. El cos va ser trobat en una zona de muntanya al lloc de Goians de Arriba, des d'on el caçador va alertar el Centre d'Atenció a les Emergències, servei que va avisar la Guàrdia Civil quan va tenir constància de la troballa. El cos era al lloc de Xoane, a Serantes, i va ser traslladat al Complex Hospitalari Universitari de la Corunya per a la seva identificació. L'estat de deteriorament del cos no permet esbrinar la identitat de manera visual. Per tant, la identificació fefaent haurà de realitzar-se a través de proves d'ADN. La troballa es va produir gairebé dos mesos després de la desaparició d'Ángel Anes Pallas, que encara es troba en parador desconegut. La Guàrdia Civil va explicar que, tot i que el cadàver podria ser el d'aquest home, no es manifestarà fins a tenir-ne una plena seguretat.