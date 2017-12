Els Estats Units asseguren que l´amenaça de Corea del Nord «augmenta cada dia»

Trump té prevista una nova estratègia per augmentar la influència dels EUA.

Trump té prevista una nova estratègia per augmentar la influència dels EUA. Yuri Gripas/reuters

L'assessor de Seguretat Nacional de la Casa Blanca, Herbert McMaster, ha assegurat que l'amenaça de Corea del Nord està «augmentant cada dia». «Cada cop que realitza un llançament de míssils i una prova nuclear, millora. I si és un èxit o un fracàs, no és tan important com entendre que al llarg dels anys ha estat aprenent dels fracassos, millorant i, per tant, augmentant la seva amenaça cap a nosaltres», afegeix.

McMaster va subratllar, durant la cinquena edició del Fòrum Anual Reagan sobre Seguretat, que els temps de «paciència estratègica» s'han acabat, i va anunciar que el president dels Estats Units, Donald Trump, donarà a conèixer properament una nova estratègia destinada a augmentar la «influència» exterior del país.

«Aviat el president revelarà els detalls de la seva nova estratègia i puc dir-los que es centrarà en protegir el nostre territori, augmentar la nostra prosperitat, preservar la pau mitjançant la força i, finalment, augmentar la influència nord-americana», va dir McMaster. Segons l'assessor, la intenció del president Trump no és basar les seves mesures de seguretat nacional en una «ideologia rígida», sinó en la defensa de l'«essència dels interessos nacionals».

En aquest sentit, l'exèrcit nord-americà prepara un gran desplegament aquesta setmana per fer un exercici aeri amb Corea del Sud que pretén ser una nova exhibició de força davant Corea del Nord després que Pyongyang llancés aquesta setmana el seu últim míssil.

Amb l'arribada a Corea del Sud de noves aeronaus, els dos països es preparen per iniciar avui els exercicis bianuals Vigilant Ace, que tindran lloc fins al 8 de desembre. Les maniobres comptaran amb la participació total de més de 230 avions de les dues parts, incloent en el cas dels EUA 12 caces furtius (sis F-22 i 6 F-35) i sis EA-18G Growler, caces bombarders dissenyats per a l'anomenada «guerra electrònica».

Tot i que els exercicis estaven ja planejats abans que Corea del Nord realitzés el passat dimecres el seu últim assaig de míssils balístics, és molt poc habitual que el Pentàgon dugui a terme un desplegament d'aquesta envergadura per al Vigilant ace. Per part sud-coreana s'espera que prenguin part avions de combat F-15, KF-16 i F-5.

Tot aquest operatiu s'emmarca en l'acord ratificat a l'octubre entre Washington i Seül per incrementar el «desplegament rotacional» d'actius estratègics nord-americans a la península coreana amb l'objectiu de pressionar Pyongyang perquè retorni a les converses per a la seva desnuclearització.

Durant els exercicis, els aliats simularan atacs sobre falses instal·lacions nuclears sud-coreanes i plataformes autopropulsades com les que fa servir el règim de Pyongyang per desplegar els seus míssils.



Condemna de Corea del Nord

La cancelleria nord-coreana va condemnar amb duresa a través d'un comunicat aquests exercicis, que sol considerar un assaig per envair el seu territori. «Les maniobres són d'una escala i una naturalesa sense precedents a l'hora de simular situacions de combat i pel nombre d'actius estratègics nord-americans involucrats, incloent caces furtius F-35 i F-22», assegurava el text. «L'equip de Donald Trump està demanant a crits una guerra nuclear en dur a terme una arriscada aposta a la península coreana», afegia.

Les maniobres Vigilant Ace s'efectuen aquest any després que Pyongyang llancés el passat dimecres el míssil balístic intercontinental Hwasong-15, el seu projectil més sofisticat provat fins a la data.