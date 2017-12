Imputen una directiva d´una associació de taxistes per atacs a conductors

El Jutjat d'Instrucció número 8 de Sevilla ha citat per a avui diversos membres de la directiva de l'associació Solidaridad Sevillana del Taxi, en el marc de les diligències incoades pels presumptes atacs, coaccions i amenaces patits a la ciutat sevillana per conductors de vehicles de transport concertat (VTC) a mans de taxistes.

Aquesta instància judicial ha citat en qualitat d'investigats un total de vuit homes, entre els quals el president de Solidaridad Sevillana del Taxi, Enrique Filgueras, i altres membres de l'organigrama d'aquesta organització com Antonio Velarde o Francisco Ternero, perquè prestin declaració.

Abans de les seves compareixences, la jutge instructora preveu prendre declaració en qualitat de testimonis als exregidors de Mobilitat de l'Ajuntament de Sevilla Blas Ballesteros i Francisco Fernández, així com al gerent de la societat municipal Transports Urbans de Sevilla el 2012, entre d'altres.

La causa judicial deriva de la investigació policial relativa als esmentats casos d'assetjament, violència i amenaces de taxistes a conductors de VTC que treballen a Sevilla per a empreses de lloguer de cotxes amb xofer com Cabify.

Aquesta investigació, promoguda per la Brigada d'Informació de la Policia Nacional, suma un total de 32 taxistes investigats per presumptes coaccions i amenaces a altres taxistes i conductors de VTC, especialment per situacions connectades amb els serveis relacionats amb l'aeroport sevillà.